Denizcilik Sektörünün sorunları görüşüldü

Antalya'da deniz turizmi sektöründe faaliyet gösteren deniz araçları tanımları toplantısı ATSO Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

‘'Deniz Turizmi Sektöründe Faaliyet Gösteren Deniz Araçları Tanımları'' konulu toplantı İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi ev sahipliğinde Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç ve Daire Başkanı Yılmaz Taşçı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Celal Oral, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü, Meslek Komite Başkanları, Liman Başkanları ile Bodrum, Marmaris ve Fethiye'den gelen İMEAK DTO Şube Başkanlarının katılımı ile ATSO Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi.