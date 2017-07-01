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01 Temmuz 2017 15:02

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Antalya’da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla şehitler için denize çelenk bırakıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

01 Temmuz 2017 15:02


Antalya Sahil Güvenlik Eğitim-Öğretim Komutanlığı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından tekneyle denize açılan Antalya Vali Yardımcısı Salih Gürhan, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Kıdemli Albay Ömer Erselcan, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu, deniz şehitleri için suya çelenk bıraktı.


Ayrıca, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri ve Sahil Güvenlik görevlileri de bot ile açıldıkları denizde çelenk bıraktı.




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