Denizde boğulan Alman kadının cenazesi ülkesine gönderildi

Alanya’nın Saray Mahallesi’nde bir otelde tatil yapan Alman uyruklu Katharina Kugel (35), Damlataş Plajı’nda geçtiğimiz cuma gecesi girdiği denizde bir süre sonra sahildekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulunmuştu. Sahile çıkarılan Kugel’in sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenmişti. İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptıkları çalışmada, Alanya’da kiraladığı evde tatil yapan Lübnan asıllı Alman vatandaşı Muhammet Hareke’yi evinde gözaltına almıştı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Kugel’in ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı. Katharina Kugel’in cenazesi özel bir cenaze firması tarafından morgdan alınıp ülkesine gönderildi. Genç kadının ilk bulgularda boğulması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi.