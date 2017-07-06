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06 Temmuz 2017 15:26

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti.

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti

06 Temmuz 2017 15:26


Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde bulanan bir otelde garson olarak çalışan 21 yaşındaki Onur Çetin, işten çıktıktan sonra 2 arkadaşı ile birlikte Alanya sahilinde denize girdi. 3 arkadaştan yüzme bilmeyen 2’si aniden çıkan dalgaya kapıldı. 2 genç, çevredeki otellerin cankurtaranları ve vatandaşlar tarafından sahile çıkarıldı. Sahile çıkarıldığında durumu kötü olan Onur Çetin, olay yerine çağrılan ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan genç, yoğun bakım servisinde gece saatlerinde hayatını kaybetti.


Akdeniz Üniversitesinde Turizm Otelcilik bölümü mezunu olan 21 yaşındaki Onur Çetin’in cenazesi doğum yeri olan Halitağalar Mahallesinde toprağa verilecek.




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