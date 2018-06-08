Denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı turist hastanede öldü

Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşıyla birlikte Manavgat’ta tatil yapan 62 yaşındaki Polonyalı kadın turist Miroslawa Bogucka Pucek, konakladığı otelin sahilinde denize girdi. Serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Polonyalı turisti çevredeki diğer tatilciler ve otel personeli kıyıya çıkardı.

Pucek, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 acil ekibi tarafından Side Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz turist burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Miroslawa Bogucka Pucek’in cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.