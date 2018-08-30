Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 11:58

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın turist öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde fenalaşıp boğulma tehlikesi geçiren 74 yaşındaki Rus kadın turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın turist öldü

30 Ağustos 2018 11:58


Alanya’da tatil yapan Vera Yarutina (74), dün öğle saatlerinde Kargıcak Mahallesi’ndeki plajda denize girdi. Yarutina, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınarak yardım istedi. Rus turistin çırpındığını fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Yarutina’yı kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rus turisti ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesine götürdü. Hastanede tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan Yarutina, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rus turistin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç