Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus kadın turist öldü

Alanya’da tatil yapan Vera Yarutina (74), dün öğle saatlerinde Kargıcak Mahallesi’ndeki plajda denize girdi. Yarutina, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınarak yardım istedi. Rus turistin çırpındığını fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Yarutina’yı kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rus turisti ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesine götürdü. Hastanede tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan Yarutina, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rus turistin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.