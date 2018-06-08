Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist öldü

Alanya’da tatil yapan Rus uyruklu Dmitry Bevz (31), serinlemek için dün öğle saatlerinde Konaklı Mahallesi’ndeki sahile geldi. Burada denize giren Bevz, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Bevz’i kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Rus turist daha sonra ambulansla Alanya Yaşam Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Bevz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kudinov’un cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.