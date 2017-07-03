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03 Temmuz 2017 14:52

Denizde erkek cesedi bulundu

Antalya’da denizde ayağında palet, boynunda deniz gözlüğü bulunan erkek cesedi bulundu.

Denizde erkek cesedi bulundu

03 Temmuz 2017 14:52

Bulunan erkek cesedin 60’lı yaşlarda erkek bir kişiye ait olduğu belirlenirken, polis ekipleri kimlik tespiti için çalışma başlattı.


Antalya Yat Limanı’ndan turist gezdiren günübirlik tur teknesi çalışanları saat 10.30 sıralarında falezlerin başladığı Gençlik Mahallesi’nin olduğu noktada suda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durum hemen sağlık, itfaiye görevlileri ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen görevliler bulunan noktadan cesede ulaşamayınca polis ekipleri Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Belirtilen noktaya gelen sahil güvenlik ekipleri 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedini sudan çıkardı. Sudan çıkarılan erkek cesedinin ayağında yüzme paleti, boynunda yüzme gözlüğü olduğu dikkat çekti. Ceset, botla Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik bulunmayan erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.




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