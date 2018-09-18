Denizde fenalaşan Alman turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde girdiği denizde kramp girerek fenalaşan Alman turist hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Manavgat'a tatile gelen 78 yaşındaki Alman turist Renate Johanna Kosel, tatil yaptıkları Sorgun Titreyengöl'deki otelin sahilinden denize girdi. Yüzdüğü sırada ayağına kramp giren ve yardım isteyen Alman turist, sahildekiler tarafından denizden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Renate Johanna Kosel kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Alman turistin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.