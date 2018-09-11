Denizde fenalaşan Alman turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 65 yaşındaki Alman turist, denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede öldü.

Alanya'da tatil yapan Seitz Friedrick (65), dün öğle saatlerinde Damlataş Mahallesi'ndeki plajda denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan Friedrick yardım istedi. Alman turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaşarak kıyıya çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren turisti ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Friedrick tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alman turistin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.