Denizde fenalaşan tatilci öldü

Edinilen bilgiye göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için arkadaşlarıyla Gaziantep’ten Antalya’ya gelen 41 yaşındaki Cuma Aydın Şahin, dün gündüz saatlerinde kent merkezini gezdi. Antalya’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü yerleri ziyaret eden grup, sabaha karşı Kemer’e gelerek otomobillerini Kiriş Mahallesi sahilinde park etti. Burada denize girerek serinlemek isteyen grup içinde bulunan Cuma Aydın Şahin, kıyıya yakın bir noktada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Şahin, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahin hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cuma Aydın Şahin’in cenazesi, Antalya’da yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesine gönderilecek.