Denize batırılan 45 tonluk tankta ‘Zafer’ pozu

Antalya’da dört mevsim turizmin sürdürülebilirliği için 2017 yılında TSK’dan temin edilen ve Kaş ilçesinde dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla 6 metre derinliğe batırılan tankın olduğu bölgeye, Zafer Bayramı dolayısıyla dalış gerçekleştirildi. 45 tonluk tankın etrafında 15 dalgıç 6 metre boyunda 4 metre eninde Türk Bayrağı ile dev Atatürk posteri açarak muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu talebiyle gerçekleştirilen etkinlikte, su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.