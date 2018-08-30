Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 16:30

Denize batırılan 45 tonluk tankta ‘Zafer’ pozu

Antalya’da dalış turizmine katkı için 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden temin edilip, 2017 yılında Kaş İlçesinde 6 metre derinliğe batırılan 45 tonluk tankın olduğu limanda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümünde özel dalış yapıldı.

Denize batırılan 45 tonluk tankta ‘Zafer’ pozu

30 Ağustos 2018 16:30


Antalya’da dört mevsim turizmin sürdürülebilirliği için 2017 yılında TSK’dan temin edilen ve Kaş ilçesinde dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla 6 metre derinliğe batırılan tankın olduğu bölgeye, Zafer Bayramı dolayısıyla dalış gerçekleştirildi. 45 tonluk tankın etrafında 15 dalgıç 6 metre boyunda 4 metre eninde Türk Bayrağı ile dev Atatürk posteri açarak muhteşem bir görüntü oluşturdu.


Antalya Valisi Münir Karaloğlu talebiyle gerçekleştirilen etkinlikte, su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç