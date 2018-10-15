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Denize giren Rus turist boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Rus turist boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Rus turist boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Rusya'dan tatil için tek başına Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde bulunan bir otele gelen 72 yaşındaki Svetlana Ogleznava, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra deniz yüzeyinde hareketsiz olarak çıkartılan Rus turist, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Rus turistin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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