Denizin altında otizme dikkat çekip, Cumhuriyet Bayramı için Türk bayrağını dalgalandırdılar

Antalya'da otizme dikkat çekmek için dalış yapan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Dernek (AKODER) Başkanı Demet Çileli Baz ve 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan Koca, aynı zamanda Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla 16 metre derinlikte Türk bayrağı dalgalandırdı.

AKODER Başkanı Demet Çileli Baz ve 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan Koca Muratpaşa ilçesine bağlı Konserve Koyu'nda otizmli çocuklar için bir araya geldi. Otizme farkındalık için sabah saatlerinde dalış yapan Baz ve Koca, aynı zamanda Cumhuriyetin 95'inci yıldönümü dolayısıyla 16 metre derinlikte 2 metrelik Türk bayrağını dalgalandırdı.

"Bayrağımı dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum"

Hem otizme dikkat çekmek hem de Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünü kutlamak için toplandıklarını belirten Demet Çileli Baz, spor kulübü olarak 16 metreye indiklerini söyledi. Baz, "2 metreye yakın şanlı Türk bayrağımı dalgalandırdık. Hem otizme dikkat çektik, hem de bayrağımızı dalgalandırdık. Tüm platformlarda şanlı bayrağımı dalgalandırmanın gururunu yaşıyorum. Bir kez daha bu gururu yaşadım" dedi.

"Benim de otizmli kızım var"

Baz ve Koca'ya dalış yaparken Dalış Eğitmeni ve Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü Başkanı Adnan Toktaş da eşlik etti. Kendisinin de otizmli bir kızı olduğunu kaydeden Toktaş, otizmli çocuklara hassasiyetinin olduğunu dile getirdi. Toktaş, "Onlarla birlikte çalışmalar yürütmek istiyoruz. Üniversitelerde okuyan gençlerimize, vatandaşlarımıza su altının güzelliklerini göstermek istiyoruz. Bugün de otizme farkındalık ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldik. Vatana görev yapan güvenlik güçlerine minnettarım. Ben de bu ülkenin ferdi olarak denizle ilgili elimde geleni yapmaya gayret ediyorum" ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan Koca ise 1 yıldızlı dalgıç olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 16 metrede bayrak açtık. Aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de dalış yaptık. Bu dalış ayrıydı bayrağı taşımanın heyecanını ve onurunu yaşıyordum" şeklinde konuştu.