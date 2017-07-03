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03 Temmuz 2017 09:29

Denizli’de kimyasal atık fabrikasında yangın

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan kimyasal atık fabrikasında yangın çıktı.

Denizli’de kimyasal atık fabrikasında yangın

03 Temmuz 2017 09:29

Yangına, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri ile müdahale ediliyor.


Edinilen bilgiye göre, 06.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde kimyasal atık fabrikasında henüz nedeni belli olmayan yangın çıktı. Fabrikada alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar yangına müdahale ederken, itfaiyeden yardım istedi. Fabrikaya Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye eri gönderildi. Olay yerine gelen jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Dumanlar ise gökyüzünü kapladı.




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