Deplasman lideri Antalyaspor

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 20 puanla 3. sıraya yükselirken, kırmızı-beyazlılar, deplasmanda aldığı 12 puanla, bu alanda zirveye çıkmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 11 haftada topladığı 20 puanla 3'üncü sıraya yükselen Antalyaspor, deplasmandaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Akdeniz ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken 2 yenilgi aldı. Dış saha maçlarında topladığı 12 puanla zirvede bulunan Antalyaspor iç sahada ise 8 puan topladı. Akdeniz ekibi deplasmanda sırasıyla Beşiktaş'ı 3-2, Ankaragücü'nü 1-0, Alanyaspor'u 1-0 ve son olarak da Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Dış saha puan durumunda Antalyaspor'u 9 puanla Ankaragücü takip etti.

Antalyaspor'un bu haftaki rakibi Akhisarspor ise bu sezon dış sahada oynadığı 5 maçın tamamını kaybederek bu alanda ligin son sırasında yer aldı. Antalyaspor'da en golcü isimler ise 5 golle Doukara, 3'er golle Hakan Özmert ve Diego oldu. Geçen yılın aynı döneminde Antalyaspor, topladığı 12 puanla 14. sırada yer alıyordu.