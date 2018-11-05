Depoya kumar baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen bir depoda kumar oynayan 50 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir depoda kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Depoya baskın düzenleyen polis, kumar oynayan 50 kişiyi yakaladı. Kumar oynayan kişilere Kabahatler Kanununa göre kişi başı 259 TL'den toplam 12 bin 950 TL para cezası uygulandı. Kumar oynatan 4 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan temin etmekten işlem yapıldı.

Ayrıca kumar oynayan şahısların GBT sorgulamasında N.Ö. ve M.Ö. isimli şahısların yakalanmaları bulunurken, Ö.B.'nin parmak izinden 2014 yılında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde evden hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.

Kumar oynatılan depoda bulunan tombala makinesi, rakamlı toplar, tombala kartları, plastik pul, iskambil kağıdı, 2 adet televizyon ve televizyona görüntü aktaran kameraya el konuldu.