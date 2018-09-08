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08 Eylül 2018 10:34

Dere yatağına düşen genç vinçle kurtarıldı

Antalya’nın Kemer ilçesinde duvar üzerinde otururken 6 metre yükseklikten kuru dere yatağına düşen genç, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Dere yatağına düşen genç vinçle kurtarıldı

08 Eylül 2018 10:34


Olay, Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağva Deresi’nin kenarındaki istinat duvarında bir arkadaşıyla birlikte oturmakta olan Ali Parlak (25), dengesini kaybederek kuru dere yatağındaki taşlık zemine düştü. 6 metre yükseklikten düşen gencin bacağı ayak bileğine yakın noktadan kırıldı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Kemer Emniyet Müdürlüğü ekibi, bölgenin jandarmanın sorumluluk bölgesinde olduğu ortaya çıkmasına rağmen itfaiye ve sağlık ekipleri kurtarma operasyonunu tamamlayıncaya kadar yaralının yanında durarak sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından sedyeye bağlanarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan genç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.




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