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24 Temmuz 2018 11:52

Dereköy-Macun-Yörenler grup yolu asfalta hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı’nın Dereköy-Macun-Yörenler mahalleleri grup yolunu asfalta hazırlıyor.

Dereköy-Macun-Yörenler grup yolu asfalta hazırlanıyor

24 Temmuz 2018 11:52


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı alt yapı ekipleri, Elmalı İlçesine bağlı Dereköy, Macun, Yörenler mahalleleri grup yolunda asfalt hazırlık çalışmalarına başladı. Ekipler, grup yolunda çalışmalarını titizlikle ve aralıksız sürdürüyor.


Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı alt yapı ekipleri, 5 kilometrelik yolda belirlenen bölgelere büz koyma işlemi yapıyor, şarampolleri temizliyor. Dar bölgelerde genişletme yapan, yolu dolgu malzemesi ile doldurup silindir ile sıkıştıran ekipler böylece yolun uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Stabilize çalışması bittiğinde yol asfalta hazır hale gelecek. Başkan Danışmanı İsa Akdemir, incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldı.




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