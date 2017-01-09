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09 Ocak 2017 12:30

Dermatolog Çoban: “Kışın Cilt Lekelerinizden Kurtulun”

Dermatolog Çoban: “Kışın Cilt Lekelerinizden Kurtulun”

09 Ocak 2017 12:30

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, “lekenin yapısına, cilt rengine ve mevsime göre tedavi planının oluşturulması önemlidir” dedi.
Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, cilt lekelerinin tedavisi hakkında bilgi verdi. Güneşin leke oluşumunda önemli bir rol oynadığını belirten Çoban, “Bu nedenle leke oluşumunu engellemekte güneşten korunma büyük önem taşır. Gebelik ve doğum kontrol ilaçlarının kullanımında; yaz mevsiminde deniz, havuz, piknik, gibi açık hava aktiviteleri sırasında; ağda gibi depilasyon işlemlerinden sonraki günlerde güneşten sakınmak ve güneş koruyucu ürün kullanmak önemlidir. Bu yüzden deriyi tahriş eden peeling gibi uygulamaların yazın yapılmaması gerekmektedir” dedi.

"Tedavi boyunca güneşten korunmak büyük önem taşıyor"
Çoban, “lekenin yapısına, cilt rengine ve mevsime göre tedavi planının oluşturulması önemlidir. Leke tedavisinde ilk adım, tedavi boyunca güneşten korunmanın devam etmesidir. Hastaların bir kısmında bazı leke açıcı kremler yeterli olurken, bazı hastalarda peeling veya lazer gibi işlemlere ihtiyaç duyulur. Bu amaçla en sık uygulanan işlem, meyve asitleri ile yapılan glikolik asit peelinglerdir. 2-4 hafta aralar ile yapılan peelingler derinin üst tabakalarındaki lekeli bölgenin pullanıp dökülerek soyulmasını sağlarlar. Oluşmuş lekelerin tedavisinde mutlaka dermatoloji uzmanı doktorlara başvurulması gerekmektedir” dedi.

Cilt lekeleri psikolojik problemlere yol açabiliyor
Cilt lekelerinin psikolojik problemlere yol açtığını kaydeden Dermatolog Çoban, “deriye renk veren melanin pigmentinin artması sonucu oluşan cilt lekeleri ciddi kozmetik bir sorun olarak hastalarda sosyal ve psikolojik problemlere yol açabilmektedir. Bu grupta tedavi edilebilen lezyonlar; güneşe ve yaşa bağlı oluşan çil ve lekeler, doğuştan bulunan bazı leke ve benler ve hamilelikte oluşan lekelerdir. Lekenin deri içinde bulunduğu derinlik, hastanın cilt rengi gibi faktörlere bağlı olarak uygulanan lazerler farklı olmakta ve tedavi başarı oranı değişmektedir” diye konuştu.

Lazer tedavisi lekelerin giderilmesinde önemli rol oynuyor
Peelinglere göre daha derin bir soyulma gerektiği zaman fraksiyonel lazerlerin kullanıldığını ifade eden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, şöyle devam etti:
“Fraksiyonel lazerler, son yıllarda deriyi soyma işleminde, hekime ve hastaya büyük kolaylık sağlamıştır ve hemen hemen her leke türünde oldukça yararlı olmaktadır. Fraksiyonel lazerler dışında 532, 540 ve 570, 1064 nm dalga boyuna sahip lazerler de deride soyulma yapmadan sadece leke bölgesine etki ederek, çil ve yaşlılık lekesi şeklindeki bazı lekelerin tedavisinde kullanılmaktadır.”



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