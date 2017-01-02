Dermatolog İçke: “Sigara ve güneş yaşlanmayı hızlandırıyor”

Dermatoloji Uzmanı Dr. İlkay İçke, yüz yaşlanması sürecini sigara kullanımı ve güneş gibi dış etkenlerin hızlandırdığını söyledi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Dermatoloji Bölümü’nden Uzmanı Dr. İlkay İçke dermal dolgu uygulamaları hakkında bilgi verdi. İçke, “Yüz yaşlanması süreci sigara kullanımı ve güneş gibi dış etmenlerle hızlanır. Botoks ve dermal dolgular, yaşlanmaya karşı en fazla uygulanan ameliyatsız estetik uygulamaların başında gelmektedir” dedi.

Tüm ülkelerde güzel görünme ihtiyacını başta düğün olmak, önemli bir aile toplantısı, önemli bir buluşma, yeni iş-kariyer, yeni bir ilişki, doğum günü ve evlilik yıldönümü gibi özel günler tetikliyor. Botoks ve dermal dolguların en fazla uygulanan ameliyatsız estetik uygulamaların başında geldiğini ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. İlkay İçke, “Son yıllarda dermal dolguların daha da popüler hale gelmesi ve kullanım alanların daha da artması dikkat edilmesi gereken noktaların artmasına neden oluyor.”



“Yaşlanmayla yüz sarkar ve yüz kontürleri değişir”

Kişilerin çoğunlukla yaşlanma belirtilerinin azaltılması, asimetri, skar gibi durumların düzeltilmesi ya da yeniden şekillendirme gibi nedenlerle başvurduklarını söyleyen İçke, “Yüz yaşlanması dermal kollagen, hyaluronik asit ve elastinin zamanla azalmasıyla birlikte derinin incelmesi ve elastikiyetini kaybetmesine bağlı olarak gelişir. Bu süreç sigara kullanımı ve güneş gibi dış etmenlerle hızlanır. Yaşlanmayla birlikte deri altı yağ yastıkçıklarının azalması ve aşağıya doğru yer değiştirmesiyle yüz kontürleri değişir, sarkar ve yanaklar düzleşir” şeklinde konuştu.



“Kalıcılık sürelerine göre sınıflandırılıyorlar”

Dolgu uygulamalarıyla nazo labial kıvrımlar ve dudaktaki üzüntülü görünüm ve çene bölgesindeki sarkmaların doğal bir şekilde düzeltilebildiğine vurgu yapan İçke, “İnce kırışıklıklar, akne sonrası çukurlaşmalar vücudun herhangi bir bölgesinde asimetri ve boşalmalara müdahale edilebilmektedir. Dermal dolgular kalıcılık süresine göre kısa, uzun süreli yarı kalıcı ve kalıcı olarak sınıflandırılır. Kullanılan ürünlerin onaylı ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler olmasına dikkat edilmelidir. Doktor tarafından hastanın ihtiyacına göre karar verilmekte, uygulamaların çoğu hyaluronik asit dolgularla yapılmaktadır” dedi.