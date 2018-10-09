Ders arasında fidan diktiler

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, parke taşı döşemesi yapılan Ayşe-Mehmet Ali Acar Ortaokulu'nda peyzaj düzenlemesi ve ağaç dikme yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu sezon eğitim öğretime açılan okul bahçesinde peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarını öğrencilerle birlikte yaptı.

Okul bahçesine çok sayıda çınar, zeytin ve incir fidanı dikildi. Ders arası belediye görevlilerinin yanına giderek fidan dikimine katılan öğrenciler okul çevresinin yeşillendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Öğrenciler diktikleri fidanların ağaca dönüşmesi için her fırsatta bakımlarını yapacaklarının sözünü verdiler.