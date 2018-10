Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası yarışlarında milli sporcu Derya Can, yeni Türkiye rekorunu şehitlere ithaf etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası yarışlarında milli sporcu Derya Can, yeni Türkiye rekoru kırdı. Derya Can, bu rekoru dün Batman'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimize ithaf ettiğini söyledi.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri'nde bugün yapılan sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) yarışları bayanlar kategorisinde milli takımımızdan Derya Can, 76 metreye dalarak Türkiye rekoruna imza attı. Eski rekor, beş gün önce Kaş'ta gerçekleşen CMAS-TSSF 2. Serbest Dalış Kaş Başka Open Yarışları'nda 73 metreyle yine Derya Can'a aitti.

Rekoru kırdıktan sonra suda asker selamı veren Derya Can, bu rekoru dün Batman'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimize ithaf ettiğini söyledi. Derya Can, “Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda şu an hala devam eden mono palette dünya üçüncülüğü sıralamasındayım. Geçen hafta çift palette 70 metre olan rekorumu 73 yapmıştım, bugün de 76'ya çıkarttım. Bu derecelerimden mutluyum. Bütün gece şehitlerimizi düşünerek motive oldum ve daldım, çıktığımda da bu rekoru onlara ithaf ettim. Çok küçük bir şey ama elimden gelen buydu. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Başsağlığı diliyorum halkıma. Buruk bir rekor benim için” dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın bugünkü sabit ağırlık çift palet (CWT-BF) yarışları bayanlarda Ukraynalı Natalia Zharkova dünya rekoru kırdı. Milli Sporcularımızdan 2 Türkiye rekoru geldi.

Erkeklerde Türkiye rekoru

Erkeklerde ise Rüstem Derin ve Mahmut Fatih Sevük, 78 metreye dalarak yeni Türkiye rekoru unvanını paylaştılar. Bu kategoride rekor 75 metrelik derecesiyle Derin'e aitti.