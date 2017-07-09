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09 Temmuz 2017 12:20

Dev matruşkada dünyanın izi

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde Rusya Dostluk Günü düzenlendi.

Dev matruşkada dünyanın izi

09 Temmuz 2017 12:20

Tarihi Üç Kapılar’da gerçekleşen etkinlikte 2 metre uzunluğundaki dev matruşkaya Ruslar, Türkler ve farklı ülkelerden Antalya’ya gelen turistler el izlerini bıraktı.


Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’nin 3’üncü gününde Rusya Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğiyle ‘Rusya Dostluk Günü’ düzenlendi. Tarihi Hadrianus Kapısı’nda (Üç Kapılar) gerçekleşen etkinlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve oğulları Efe’yle birlikte konuk şehir Girne’nin Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci yer aldı. Rusya Dostluk Günü’nde Antalya’da yaşayan Ruslarla birlikte Antalya sakinleri ve farklı ülkelerden Antalya’ya gelen turistler de katıldı.



Gelecek yıl onur konuğu Rusya


Başkan Uysal, Antalya’yı kapsayan geniş bir coğrafyanın adının antik çağlarda pamfilya olduğunu belirterek, “Pamfilya, ‘çok farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı yer’ demek. O ruhu devam ettiriyoruz, devam ettirmekte de kararlıyız” dedi. Antalya’da kendilerini yeni bir yaşam kurmuş Ruslarla komşuluk etmekten son derece mutlu olduklarını da dile getiren Başkan Uysal, 3’üncü Kaleiçi Old Town Festivali’nin onur konuğu ülkesinin Rusya olacağı da sözlerine ekledi.



Dev Matruşka Belediyede sergilenecek


Stantların kurulduğu, Rus çocuklarını birbirinden renkli gösterilerini sunduğu Rusya Dostluk Günü’nde 2 metre uzunluğundaki dev matruşkaya Ruslar, Türkler ve farklı ülkelerden Antalya’ya gelen turistler el izlerini bıraktı. Ellerini renkli boyalara batıran katılımcılar dev matruşa üzerinde rengarenk el izleri oluşturdu. El izleriyle boyanan Rusya’nın onur konuğu ülke olarak katılacağı 3’üncü Kaleiçi old Town Festivali’ne kadar Muratpaşa Belediye Fuayesi’nde sergilenecek.



Kandiller sokağı gezdi


Diğer yandan etkinlik öncesi Ümran Uysal oğlu Efe’yle birlikte, sanat çalışmalarını ölünceye kadar Kaleiçi Kandiller Sokak’ta atölyesinde sürdüren Antalyalı Ressam Muhittin Selamet anısına açılan sergi ve atölyeleri gezdi.




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