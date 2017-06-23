Yaklaşık 1,5 saat boyunca kapıyı eliyle açmaya çalışan hırsız, bunu başaramayınca iş yerlerinin camını kırarak içeri girdi. Devriye gezen polisleri görünce kaçmak yerine gizlenmeyi tercih eden hırsız, 2 iş yerinden 10 bin liralık bilgisayar ve televizyon çaldı.

Olay, 20 Haziran gecesi Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde bulunan 2 iş yerinde meydana geldi. Gece 04.00 sıralarında ısıtma sistemi satan bir iş yerine gelen şapkalı hırsız, yaklaşık 1 saat boyunca elindeki bir aletle kapıyı açmaya çalıştı. Bunu başaramayınca ayaklarıyla da kapıyı zorlayan hırsız yine sonuç alamayınca iş yerinin kapı camını kırarak içeriye girdi. LCD televizyon alarak uzaklaşan hırsız bir müddet sonra tekrar gelerek bu sefer hemen bitişikteki bilgisayar teknik servis dükkanına girdi. Burada da kapının camlarını kırarak içeri giren hırsız, dükkanın vitrinde bulunan laptop ve tabletleri alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine geldiğinde camın kırık olduğunu gören iş yeri sahibi, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis her iki iş yerinde de inceleme yaptı.

Devriye gezen polise bile aldırış etmedi

Her iki iş yerinden de 10 bin lira değerinde eşya çalan hırsızın görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevreyi gözetleyerek iş yerlerinin kapısını önce eliyle açmaya çalışan hırsızın, devriye gezen polisi görünce iş yeri önünde bulunan günısı depolarına gizlendiği, polis gittikten sonra ise tekrar kapıları açmaya çalıştığı görüldü. Bunu başaramayan hırsızın yaklaşık 1,5 saatlik kapı açma çabasının ardından, her iki iş yerinin de camlarını kırdığı gözlendi. Önce ısıtma sistemi satan iş yerinden LCD televizyon çalan hırsızın, bilgisayar teknik servis dükkanının vitrinindeki tablet ve laptopları alarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

"1,5 saat uğraşmış"

İş yeri soyulan esnaflardan Mustafa K., "08.30 civarı buradaydım. Vitrindeki cihazların alındığını gördüm. Polise haber verdim. 04.00 gibi gelmiş, 05.30 gibi eşyaları alıp gitmiş. Yaklaşık 1,5 saat uğraşmış. 10 bin lira zararımız var. Zaten piyasa koşulları sıkıntılı. Böyle olaylar bizim gibi küçük esnaflar için çok büyük bir kayıp" dedi.