Dhafer Youssef, festivalin kapanış sahnesinde

Uluslararası Antalya Piyano Festivali’ kapanış konserinde 9 Eylül Pazar akşamı AKM Aspendos Salonu’nda Dhafer Youssef, ‘Dıwan Of Beauty And Odd’ Albümü ile sahne alacak.

“19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali”nin kapanış konseri, Tunuslu udi, şarkıcı ve besteci Dhafer Youssef’un sahnesi ile gerçekleşecek. Sanatçı, dünya çapında 50 binden fazla satan albümü Birds Requiem’in ardından, yayınladığı Diwan of Beauty and Odd albümünü müzik severlerle paylaşmak için Türkiye’ye geliyor. Hazırlıklarına New York’ta Sear Sound stüdyosunda başlanan albümde, sanatçıya piyanoda Aaron Parks, basta Ben Williams, davulda Mark Guilliana ve trompette Ambrose Akinmusire eşlik ediyor. Aynı zamanda festivalin kapanış konseri olan performansda, Dhafer Youssef izleyicilere yine büyülü bir konser vermeye hazırlanıyor.

Bağlı olduğu geleneklerden kopmadan elektronik, senfonik, oryantal ve caz tınılarını müziği ile birleştiren sanatçı, Diwan of Beauty and Odd albümü ile sanatseverleri yeniden hiç alışık olmadıkları dünyalara götürüyor.