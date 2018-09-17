DHT'den yeni oyun, “Bu da Geçer Ya Hu”

Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu'nun yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Ekim ayında açılacak sezonun yeni oyunu ise “Bu da Geçer Ya Hu” olacak.

Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu (DHT), yeni sezona yeni bir oyunla hazırlanıyor. Genç tiyatro yazarı Uğur Saatçi'nin eseri “Bu da Geçer Ya Hu” adlı oyun, İstanbul'un Kurtuluş Savaşı sırasındaki işgali sırasında geçiyor. Müzikli, danslı komedi oyunu, daha önce Adana ve Trabzon Devlet Tiyatroları'nda sahnelenmiş ve büyük beğeni kazanmıştı. Oyunun yönetmenliğini, Antalya seyircisinin daha önce Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nca (ABT) sahnelenen “Vatan Kurtaran Şaban” ve “Ödenmeyecek Ödemiyoruz” adlı oyunlardan tanıdığı bir isim olan Murat Demirbaş yönetiyor.

“Bu da Geçer Ya Hu” adlı oyunun geleneksel Türk Tiyatrosu özelliklerini taşıdığını belirten yönetmen Demirbaş, “Oyun, Milli Mücadele döneminde İstanbul'un işgali sırasındaki direnişi anlatıyor. Güldürü diliyle yapıyor bunu. Dolayısıyla direnişin mizahı da diyebiliriz oyun için” diye konuştu.

Oyunda rol alacak 10 kişilik ekip içinde yer alan, DHT Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan ise yeni sezon için çok iyi bir oyun seçtiklerini söyledi. Ekim ayında ilk gösterimi yapacaklarını belirten Kayacan, “Hatta bu oyun için 29 Ekim'de, günün anlam ve önemine de uygun özel bir gala yapmak gibi bir hedefimiz var” dedi.

DHT'li oyuncular, yönetmen Murat Demirbaş yönetiminde okuma provalarını sürdürüyor.