Dilara Kandak davasına başlandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kayıp olarak aranırken, tarlada battaniyeye sarılı cesedi bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak cinayetiyle ilgili tutuklanan eski eşinin yargılanmasına başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kaybolmuş, 4 Mart'ta ise Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş halde çıplak cesedi bulunmuştu. Otopside boğularak, öldürüldüğü anlaşılan Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Y.'a ait olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan, 2'nci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Y. 17 Nisan'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Genç kadının cinayetiyle ilgili eski eş Ahmet Y. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Y. ile Dilara Kandak'ın babası Metin Kandak, annesi Dilek Kandak, kardeşi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Ahmet Y. başka erkeklerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle eski eşinden ayrıldığını öne sürdü. Eski eşiyle çocukları nedeniyle zaman zaman bir araya gelmek zorunda kaldıklarını ileri süren Ahmet Y. çocukların velayetini görüşmek için buluştukları Kandak ile 22 Ocak'ta kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini ileri sürdü.

Mahkeme başkanı, sanığa 4 Mart'ta cesedi bulunan Dilara Kandak'ın vücudunda kendisine ait sperm kalıntılarının tespit edildiğini hatırlatarak, "40 gün boyunca spermler kadının üzerinde nasıl kaldı?" sorusunu yöneltti. Sanık Ahmet Y. ise buna kendisinin de yanıt veremediğini ve anlamlandıramadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine, 40 gün kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine, HTS kayıtlarından HTS haritası oluşturulması için bilirkişi tayin edilmesine ve maktulün evindeki bütün battaniyelerin incelenmek üzere adli emanete alınmasına karar verdi.

Dava, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.