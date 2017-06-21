Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 09:40

Dilek değil çöp ağacı

Antalya’da caddelere estetik görüntü vermesi açısından dikilen bazı palmiye ağaçları duyarsız vatandaşlar tarafından çöplük olarak kullanılıyor.

Dilek değil çöp ağacı

21 Haziran 2017 09:40

Gövdesinde poşetlerle asılı çöpleri barındıran palmiye, dilek ağacını anımsatırken 20 metrede ilerideki boş çöp konteyneri ise dikkat çekiyor.


Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde bulunan Teomanpaşa Caddesi üzerindeki görüntü şaşırtıyor. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Güllük ile falezler arasında köprü vazifesindeki Teomanpaşa Caddesi üzerine estetik görünüm sağlaması için dikilen palmiye ağaçları, duyarsız vatandaşlar için çöplük vazifesi görüyor. 20 metre uzaklıktaki çöp konteynerini kullanmayıp palmiye ağacının gövdesine ve dibine bırakılan çöpler, cadde üzerinde çirkin görüntü oluşturuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!