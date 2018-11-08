Dim Alacami Mahallesi'nin su sorunu çözüldü

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya Dim Alacami Mahallesi'nin yıllardır çözülemeyen içme suyu sorununu çözdü. Mahalleye Dimçayı'nın ana kaynağından su verilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Bütünşehir Yasası ile Antalya'da ücra yerleşim yerlerinin kangrene dönen sorunlarını tek tek çözüyor. Sahilden, dağ köylerine hizmet açığını kapatmak için seferberlik başlatan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Alanya'ya 40 kilometre mesafede bulunan Dim Vadisi'nin en son noktasında bulunan Dim Alacami Mahallesi'nin içme suyu sorunu arazi şartlarının zorluğuna rağmen ASAT ekiplerinin özverili çalışmalarıyla son buldu.

Zorlu arazi şartlarında kaynağından su temini

Dimçayı'nı oluşturan ana su kaynağının altında yer almasına rağmen yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların içme suyu problemini Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri çözdü. Öncelikle tüm içme suyu şebekesi elden geçirilen mahalleye içme suyu dağıtımı yapılacak 50 tonluk su deposu yapıldı. Ardından Dimçayı kaynağının çıktığı yerden ana su deposuna suyu getirecek yaklaşık 1 km uzunluğundaki bölüme çelik borular döşendi. Arazinin sarp ve geçit vermez bölümlerinde yol olmadığı için malzemeleri elleriyle taşıyan ekipler, çelik boruları bir birine kaynatarak hattı tamamladı. Ekiplerin özverili çalışmaları Muhtar ve bölge halkının takdirini kazandı.

Su akıyor biz de bakıyorduk

Çalışmaları yakından takip eden, Dim Alacami Mahallesi Muhtarı Kerim Teker, “Mahallemiz Dimçayı'nın ana kaynağının çıktığı yerin hemen altında olmasına rağmen yıllarca su sorunu yaşadı. Bugüne kadar ne yaptıysak bir sonuç alınamadı. Ancak sorunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e ilettik ve anında çözüm için geri dönüş aldık. Onun talimatıyla ASAT, mahallemizin içme suyunu kısa sürede yatırım programına aldı” dedi. Yıllarca Alanya'nın en güzel suyu gözümüzün önünden aktı biz de baktık diyen Teker şöyle devam etti, “ Çalışmalar kapsamında şebekemiz yenilenerek su depomuz yapıldı şimdi de depoya ana kaynaktan su getirecek boru hattı yapılıyor. Kısa süre içinde mahallemizdeki her evin çeşmesinden su akacak. Yapılamayanı Türel yaptı. Artık bu su çeşmelerimizden akacak. “dedi.