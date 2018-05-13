Diriliş Kampı gençlerinden şehit annesine anlamlı ziyaret

3 gün boyunca sosyal ve kültürel etkinliklere katılan gençler, Afrin şehidi Muhittin Talha Çalışkan’ın annesine de Anneler Günü kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Şehit annesi, ziyarette duygulu anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya İl Temsilciliği, Antalya Müftülüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘Diriliş Gençlik Kampı’nda, Antalya’nın denizi olmayan ilçelerindeki gençler, 3 gün boyunca Antalya’da ağırlandı. Sosyal ve kültürel alanda gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan Diriliş Gençlik Kampı’na katılan 200 öğrenci, Anneler Günü’nde Afrin şehidi Muhittin Talha Çalışkan’ın annesine özel bir ziyarette bulundu.

En anlamlı Anneler Günü ziyareti

Kamp öğrencileri, 22 Mart günü Zeytin Dalı harekatında şehit düşen Muhittin Talha Çalışkan’ın annesinin Antalya Çamlıbel Mahallesi’ndeki evini ziyaret etti. Ellerinde Türk bayrakları ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganlarıyla Muhittin Talha Çalışkan’ın annesi Melike Çalışkan’ın elini öperek Anneler Günü’nü kutlayan öğrenciler, şehit annesine yazdıkları duygu dolu mektupları okudu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette oğlu olmadan ilk anneler gününü geçiren Melike Çalışkan, “Çok duygulandım, çok teşekkür ederim. Düşünüp geldiniz, eksik olmayın. Sizin aracılığınızla tüm annelerin, tüm şehit annelerinin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Diriliş Gençlik Kampı öğrencileri kamp süresince Antalya’nın birçok yerini ziyaret etti. Kaleiçi’ni gezerek tarihi eserleri görme fırsatı bulan gençler, Antalya turu attı. Bol bol etkinlik yapan gençler bowling oynadı, Akvaryum’u gezdi, sinemaya gitti. Öğrenciler, kampın son gününde ise yat turuna çıktı. Gençler için her şeyin düşünüldüğü kampta ‘Gençlik ve Sosyal Medya’ konulu eğitim verildi. Sosyal Medya Uzmanı Abdullah Gülçimen, sosyal medyanın değerler üzerindeki etkilerini anlattı.