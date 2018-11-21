Diş Hekimi adaylarından miniklere diş kontrolü

Yıl Kreş ve Çocuk Kulübünde 3, 4, 5 ve 6 yaş grubu miniklere diş sağlığı eğitimi verdi.

Diş hekimi adaylarının kreş miniklerine, ağız ve diş sağlığının önemi, ağız ve diş bakımının nasıl yapılması gerektiği konusunda sinevizyon eşliğinde yaptığı bilgilendirmelerde, miniklere koruyucu diş hekimliği ve sağlıklı beslenme konusunda da bilgilendirmeler yapıldı. Çocukların ağız ve diş muayenelerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte miniklere diş fırçası ve macunu hediye edildi.

Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Karayılmaz, kreş, anaokulu ve ilkokul dönemindeki çocuklara yönelik Ağız Diş Sağlığı eğitim çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.