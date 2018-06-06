Diş Hekimliği öğrencileri ALKÜ’ye geliyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 60 Türk, 10 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 70 öğrencinin bu Eylül’de eğitime başlayacak.

Diş Hekimliği Fakültesi, daha önce bir süre ALKÜ Rektörlük binası olarak da kullanılan Konaklı’daki eski Belediye binasında hizmet verecek. Binanın Diş Hekimliği Fakültesine uygun hale getirilmesi için Şubat 2018’de başlanan tadilat işleminde ise son aşamaya gelindi. Fakülte binasında yapılan tadilatla halka diş sağlığı tedavisi verecek birçok kliniğin yanısıra, öğrencilerin eğitim göreceği derslikler ve laboratuvarlar da hazır hale getiriliyor.

“Fakültede eğitim ve sağlık hizmeti verilecek”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Kuruluşundan sonraki ikinci yılında Tıp Fakültesi öğrencilerini eğitime başlatan üniversitemiz, üçüncü yılında ise Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini eğitime başlatıyor. Alanya’mızda nitelikli sağlık hizmetine katkı sunmanın yanında, tercih edilen, popüler bölümler ile üniversitemiz Alanya’ya yakışan bir şekilde hızla büyüyor. Diş Hekimliği Fakültemiz inşallah birkaç ay içinde Alanya halkına klinik ve tedavi hizmeti vermeye başlayacak, Eylül’de ise Diş Hekimliği birinci sınıf öğrencilerimiz eğitimlerine başlayacak” diye konuştu.