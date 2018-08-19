Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD sorunları çözmek istemiyor"

Bu kadar yapıcı yaklaşıma karşı sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Kendi aralarında farklı açıklamalar geliyor. Kendi içişleri denilebilir ama bizi ilgilendirdiği için bu konularda yorum yapmak hakkımız var. ABD bu sorunları çözmek istemiyor" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İvica Dacic ile Antalya’nıın Belek bölgesindeki bir otelde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic, Sırbistan’ın Antalya Fahri Konsolosluğunun açılışını Vali Münir Karaloğlu, Sırbistan’ın Antalya Fahri Konsolosu turizmci iş adamı Fikret Öztürk ile birlikte yaptı. İki bakan, Fikret Öztürk’e plaket takdim etti.

Açılışın ardından Çavuşoğlu ve Dacic, ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında geldiği seviyenin muhteşem olduğunu söyledi. Dostluğun yanında ekonomik ilişkiler her geçen daha da güçlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, "İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaştı. 3 milyar dolarlık hedefimiz var. Türk iş adamlarının Sırbistan’daki yatırımları artıyor. Sırbistan’a Bosna Hersek ve Makedonya’dan gidenleri saymazsak Türkler birinci sırada yer alıyor" dedi.

"Vazgeçilecek bir süreç değil"

Münbiç konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar askeri alandaki sürdürülen çalışmalarda herhangi bir aksaklık yok. Münbiç yol haritası, önce buradan YPG’nin çekilmesi ve daha sonra buranın istikrara kavuşmasını öngörüyoruz. Bu konularda Türkiye ve ABD birlikte karar verecek. Bugüne kadar ayrı ayrı devriyeler gezdi. Bu süreçte de birlikte devriyelerin gezmesi için eğitim çalışmaları yapıldı. Daha sonra YPG’nin çekilmesi ve Münbiç’in güvenliği konusunda tercihlerin alınması. Bunlar yapılırken de yerel halktan hem Münbiç’in güvenliğini tesis edecek kişilerin belirlenmesi hem de bölgeyi yönetecek kişilerin belirlemesi. Münbiç bittikten sonra Fırat’ın doğusundaki diğer alanlara bu plan işletilecek. Vardığımız mutabakat budur. Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç devam ediyor. Ortak devriye dönemine geçiliyor. F-35 konusunda yönetim 90 gün içinde bir rapor yazacak. Bu süre içerisinde hiçbir teslim olmayacak. İlk uçaklar teslim edilmişti. F-35’in bir ortağıyız. Çok taraflı bir proje. Türkiye’de de üretim yapılıyor. Ben istedim olmadı veya Türkiye çekilsin diye bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değil. Türkiye de durup dururken çıkacağım demesi de kolay değil" ifadelerini kullandı.

"ABD sorunları çözmek istemiyor"

Sorunların çözülmesi konusunda bugüne kadar diplomasi ve sürekli sorunların çözümünde önerilerde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Sorunlar olabilir. Sorunun çözülmesi konusunda kafa yoracaksınız, çaba sarf edeceksiniz. Beraber, karşılıklı ya da aynı anda hangi adımlar atılabilir bunlar konuşulur. Biz hep bu yaklaşım içinde olduk. Ama ABD daha çok tehdit dili, ara ara bu konularda birlikte çalıştık. Toplantılar yapıldı, heyetler gitti geldi. Ama bu toplantılardan sonra ya da ortasında bir bakıyoruz farklı bir açıklama, tehdit dili, dayatma anlayışı. Biz buna karşıyız. Bu yaklaşım ile bir yere varamayız. Hukuk var, her ülkenin yargısı var, iç hukuk yolları var, bir de uluslararası hukuk ve sözleşmeler var. Tüm sorunlar bu çerçevede çözülebilir, ama dayatma ve tehdit ile değil. Öyle görüyor ki ABD bu sorunları çözmek istemiyor. Kendi iç siyasi kaygılarınız ile hareket ediyorsunuz. Kendi seçimlerinize bunu malzeme haline getiriyorsunuz. Bunu seçime kadar uzatmak istiyorsunuz. Bu kadar yapıcı yaklaşıma karşı sergilen tutumu izah etmek mümkün değil. Kendi aralarında farklı açıklamalar geliyor. Kendi içişleri denilebilir ama bizi ilgilendirdiği için bu konularda yorum yapmak hakkımız var. Orada bir kaos var. Aynı kurum içinde bile farklı tutumlar var. ABD bu sorunları çözmek istemiyor. Seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Bizim ABD halkı ile problemimiz yok, ABD halkı da bu gerçekleri görmeye başladı. ABD halkı bunun cevabını verecek" diye konuştu.

Diplomatik ilişkilerin 140. yılı kutlanacak

Dacic ise Bakan Çavuşoğlu ile Antalya’da ülkesinin fahri konsolosluğunu açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Fahri konsolosluğunun Antalya ve bölgesini ziyaret eden Sırbistanlı turistlerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebileceğini dile getire Dacic, "Bizim için Antalya’da konsolosluk açılması bu önemliydi. Bu konsolosluğun 7 yıldızlı olması bizim için daha da sevindiricidir. Bu bence en değerli fahri konsolosluğumuz olacaktır. Değerli dostum, kardeşim, meslektaşın Mevlüt Çavuşoğlu’nun da buralı olması benim için de sevindirici bir noktadır. Bu ilişkilerimizi daha da geliştirecektir" diye konuştu.

İki ülke ilişkilerinin geçmişe dayandığını anımsatan Dacic, "Seneye diplomatik ilişkilerin 140. yılını kutlayacağız. İlişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Son zamanlarda karşılıklı çok ziyaretler yapıldı. Her iki ülkede yapılan toplantılar ilişkilerin gelişmesine katkı sağladı. Bu durumda örnek gösterilecek bir ilişkidir. Çok uzun süre birlikte yaşadık, ikili ilişkilerimiz var. Ekonomik ilişkiler iyi yolda. 540 milyon Avro’luk ilk altı ayda ticaret hacmi gerçekleşti. 1 milyar doları yakalayacağız, seneye daha yüksek olacak" şeklinde konuştu.

"Sırbistan’da yer alamayacaklar"

İki ülkenin tarihten gelen ortak bir kültürü olduğuna dikkat çeken Dacic, “İki ülkenin insanların ortak yaşamı çok önemlidir. Buradan bir mesaj vermek istiyorum, Sırbistan, Türk halkının kararlarına saygı duyuyor. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz Erdoğan’ın durumunun ne olacağını beklemeden ilk anda kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum, hiçbir zaman Türkiye karşı çalışacak bir koalisyon içinde yer almadık. Biz hiçbir zaman Türkiye’ye karşı uğraşanların yeri olmayacaktır. O insanlar bizim ülkemizde yer bulamayacaktır" dedi.

Çavuşoğlu’ndan Dacic’e Beşiktaş forması

Sırbistan’a geçen yıl 99 bin Türk turistin geldiğini aktaran Dacic, “Bu büyük bir sayıdır. Geçen sene 140 bin Sırbistanlı Türkiye’yi ziyarete etti. Vizelerin olmaması ilişkilerin iyi olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Dacic, siyasi, ekonomik, spor kültürel alanda ilişkilerin daha gelişmesi için çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Beşiktaş’un UEFA Avrupa Lig’i play-off turunda Sırbistan’ın Partizan takımıyla eşleşmesinden dolayı Çavuşoğlu, Dacic’e Beşiktaş forması hediye etti.