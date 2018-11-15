Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Cesedin parçalanması önceden planlandı”

Bizim bildiğimiz gibi cesedin öldürüldükten sonra parçalandığını başsavcılıkta söylüyor. Cesedin parçalanması o anlık bir şey değil, önceden parçalanması için gerekli şahıslar ve cihazlar buraya getirilmiş. Yani bu şahsın nasıl öldürüleceği ve parçalanacağı önceden planlanmış”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni gelişmelerin olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Kaşıkçı İstanbul Başkonsolosluğunda hunharca bir cinayette kurban gitti. Biz daha ilk günden burada öldürüldüğünü biliyorduk. Sudi Arabistan geçte olsa Kaşıkçı'nın kendi konsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etti. Bugün başsavcının açıklamasında biraz daha detayla geldi. Başsavcı bu açıklamayı yapmadan önce Sudi Arabistan Dışişleri Bakanı bizleri aradı ve yaklaşık yarım saat sonra başsavcı bu açıklamayı yapacağını şahsıma bildirdi. Bende bu bilgileri kaydettim. Bugün açıklamaya baktığımız zaman 11 kişinin tutuklu olduğunu öğrendik ama daha önce bu sayı 15 kişiydi. 11 kişinin 5'i ile ilgili idman istemi var ve başsavcılık yargılamanın başladığını söylüyor” dedi.

“Cesedin parçalanması o anlık bir şey değil”

Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığını kaydeden Çavuşoğlu, “burada bazı açıklamaları da tatmin edici bulmadığımı söylemek isterim. Bu şahsın ülkesine geri götürülmesine direndiği için orada öldürüldüğü söyleniyor. Oysa bu cinayet daha öncede açıkladığımız gibi önceden planlanmıştır. Bizim bildiğimiz gibi cesedin öldürüldükten sonra parçalandığını başsavcılıkta söylüyor. Bu bilgileri zaten biz biliyorduk. Fakat cesedin parçalanması o anlık bir şey değil, önceden parçalanması için gerekli şahıslar ve cihazlar buraya getirilmiş. Yani bu şahsın nasıl öldürüleceği ve parçalanacağı önceden planlanmış. Ayrıca Türkiye'ye gelen 15 kişinin de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılanması gerekiyor. Çünkü viyana sözleşmesine göre bu yargılama ve soruşturmada Türk kanunları geçerlidir.

Fakat henüz daha cevaplanmamış bir soru var. Hunharca öldürülen ve cesedi parçalara ayrılan Kaşıkçı'nın bedeni nerede? Bu konuda henüz daha ortada bir cevap yok. Şunu söylemek istiyorum biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.