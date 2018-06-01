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01 Haziran 2018 17:23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu memleketi Alanya’da

Bir dizi temaslar için Antalya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretlerini memleketi Alanya’da sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu memleketi Alanya’da

01 Haziran 2018 17:23


Seçim ziyaretlerine Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buradan da memleketi Alanya’ya geldi. Alanya’daki ilk ziyaretini Karadeniz Derneği’ne yapan Bakan Çavuşoğlu, Alanyalılarla selamlaştı. Dernek binasında basın kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Çavuşoğlu, üyelerle ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu buradaki ziyaretinin ardından Alanya Öğretmenevi’nde partililerle buluşacak. Sonrasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mezuniyet tören katılacak olan Çavuşoğlu, ardından şehit ve gazi aileleri için düzenlenen iftar yemeğiyle, Alanya Ticaret ve Saniye Odası’nın düzenlediği iftar yemeğine katılacak. Çavuşoğlu son olarak gece saatlerinde partisinin düzenlemiş olduğu sahur programına eşlik edecek.




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