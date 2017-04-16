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16 Nisan 2017 10:04

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya’da kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, referandum için oyunu memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya’da kullandı

16 Nisan 2017 10:04


Saat 09.45 sıralarında eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Türkler Mahallesi’nde bulunan Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2334 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, referandum öncesi herkesin sözünü söylediğini, evet isteyenlerin de, hayır diyenlerin de konuştuğunu belirterek, "Hatta haddini aşıp yurt dışından da çok söz söyleyen oldu. Türk milletine akıl vermeye çalışanlar, taraf tutanlar oldu. Bugün söz de, karar da milletindir. Milletimiz Türkiye’nin geleceği için kararını verecektir. Bugünün Türkiye’nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Milletimizin demokratik hakkını Türkiye’nin her yerinde kullandığını sabahtan beri takip ediyoruz, demokrasi budur" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, okula oy kullanmaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet edip ayrıldı.




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