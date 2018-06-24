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24 Haziran 2018 10:45

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu memleketi Antalya’da kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu memleketi Antalya’da kullandı

24 Haziran 2018 10:45

Dönem Milletvekilliği seçiminde oyunu Antalya’nın Alanya ilçesinde kullandı.


Saat 10.00 sıralarında eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde bulunan Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokuluna gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2369 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, bugüne kadar Antalya, Antalya’nın her ilçesinde ve Türkiye’de seçim çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Çavuşoğlu, ”Vatandaşlarımızdan oy istedik. Bugün de vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu seçimlere yeni bir hükümet sistemiyle gittik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimidir. İnşallah milletimiz, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı uğurlu olur. Daha fazla istikrar ile büyümeye ve kalkınmaya vesile olur” dedi.




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