Çavuşoğlu Tarım Sigortaları Havuzu’nu (TARSİM) genişletme ve kolaylaştırma kararı aldıklarını da belirterek, “TARSİM’de sigorta sisteminin kapsamını genişleteceğiz ve kolaylaştıracağız. Her çitçimiz sigortalı, ürünü de sigortalı olacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da partisinin Muratpaşa 4. Olağan Kongresi’ne katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede Bakan Çavuşoğlu’na, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, Gökçen Enç, İbrahim Aydın, Hüseyin Samani ve parti ilçe başkanları da eşlik etti.

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Antalya’nın batısında yüzlerce sera ile evleri yerle bir eden, 38 kişinin de yaralanmasına neden olan hortum felaketiyle ilgili, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) dışında kalan çiftçiler ile evleri zarar gören vatandaşlara yardımda bulunulacağını açıkladı. Hortum afeti anında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte uçakta olduğunu aktaran Çavuşoğlu, felaket sonrası, gerek bakanlar gerekse de milletvekilleri ile belediye başkanlarının bölgede inceleme yaptığını ve o bölgeden gelen rapor çerçevesinde yardım etme kararı aldıklarını söyledi.

“10 milyon yardım yapılacak”

TARSİM kapsamı dışında kalan afetzedelere 10 milyon lira yardım yapılacağını açıklayan Çavuşoğlu, “Raporlar hazırlandı. Gerçekten tarihte görülmemiş bir doğal afet. Allah beterinden saklasın. Ama tedbirimizi de almamız lazım. Bu afetten dolayı biz bu sigorta sistemini tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini söyledik. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız talimatlar verdi. Buradan gelen raporlar neticesinde afetten etkilenen Antalyalı hemşerilerimize yardım etme kararı aldık. 10 milyon yardım yapacağız. Bu yardım gelmeye başladı ve dağıtılıyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz de her haneye bir miktar yardım yaptı. Aynı şekilde buradaki imkanlarımızı seferber ettik ama bir şeyi daha gördük ki yine Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve arkadaşlarımızla görüştük, milletvekillerimizle de istişare ettik TARSİM’de sigorta sisteminin kapsamını genişleteceğiz ve kolaylaştıracağız. Her çitçimiz sigortalı, ürünü de sigortalı olacak. Allah korusun bir doğal afet olduğu zaman da vatandaşlarımız ne olacak halimiz demeyecek. Bu düzenlemeyi tekrar gözde geçireceğiz. Her şerde bir hayır vardır diyoruz, inşallah bu tür felaketler bir daha yaşamayız ama iyi günde de kötü günde de Antalyalı hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.