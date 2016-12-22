Diyabet hastalarındaki psikiyatrik bozukluklar

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Psikolojik Danışmanlık Bölümünden Psikolojik Danışman Havva Burcu Aydın, "Diyabetli hastaların yüzde 15-20’sinde psikiyatrik bozukluk görülmektedir. Diyabet tanısı almış bireylerin, psikiyatrik bozukluk eşlik etmeden tedavilerine paralel destekleyici psikolojik yardım almaları doğru olacaktır" dedi.

Depresyonun kişinin duygu, düşünce ve davranışlarını olumsuz etkileyen, yaşamını ve fiziksel sağlığını bozan bir duygu durum bozukluğu, çökkünlük hali olduğunu söyleyen Psikolojik Danışman Havva Burcu Aydın, "Kişi, günlük etkinliklerini yapmada ilgisiz ve isteksiz olur, hayattan zevk alamama, umutsuzluk ve karamsarlık gibi duyguların ön planda olduğu duygu durumudur" ifadelerini kaydetti.



En az iki hafta süren belirtilere dikkat

Depresyonun belirtileri hakkında bilgi veren Psikolojik Danışman Aydın, "En az iki hafta devam eden, hayattan zevk alamama, isteksizlik hali, mutsuzluk, umutsuzluk, karamsarlık ve gerginlik hali, iştahsızlık ya da aşırı yeme isteğiyle oluşan kilo değişiklikleri, uykusuzluk ya da aşırı uyku hali, değersizlik ve suçluluk duyguları, halsizlik, yorgunluk ve güçsüzlük hissi, düşünmede, odaklanmada ve karar vermede güçlük, hareket, düşünce ve karar vermede yavaşlama, enerji düzeyinde azalma ve yineleyen ölüm ya da intihar düşünceleri, planları, girişimleri olarak sıralayabiliriz" dedi.



"Diyabet tanısı alan kişilerde inkar ve öfke duyguları olabilir"

Diyabet tanısı alan bireylerde hastalıkla birlikte yaşamaya uyum sağlayamamanın sık görülen bir sorun olduğunun da altını çizen Psikolojik Danışman Aydın, bireylerin hastalığa verdiği tepkinin, hastalığı nasıl algıladığına, kişilik özelliklerine, çevresel faktörlerine, hastalığın özelliklerine göre değiştiğini vurguladı. Kronik bir hastalık olan diyabet tanısı almanın bireyin bütünlük algısını bozabildiğini belirten Psikolojik Danışman Aydın, beraberinde inkar, öfke gibi duyguların bu durama eşlik edebileceğini söyledi.



"Yüzde 15 ila 20’si arasında psikiyatrik bozukluk görülüyor"

Diyabetli hastaların yüzde 15-20’sinde psikiyatrik bozukluk görüldüğünü ifade eden Psikolojik Danışman Aydın, "Özellikle sık hipoglisemi atakları yaşayan hastalarda kan şekeri düşüklüğüyle bilişsel işlevler bozulabilir, baş ağrısı, bayılma hissi, kızgınlık, gerginlik görülebilir. Sık kan şekeri düşüklüğü yaşayan kişilerde uzun dönemde kişilik değişiklikleri, depresyon yaygın görülür. Bireyin yaşadığı duygu durum değişiklikleri, anksiyete ve depresyon da kan şekerini yükseltip insülin gereksinimini arttırabilir" dedi.



Depresyon belirtilerine dikkat

Kan şekeri ve ruhsal belirtilerin birbiri üzerinde etkili olduğuna söyleyen Psikolojik Danışman Aydın, depresyonu olan bir diyabet hastasının diyete uyma, egzersiz yapma gibi hastalığıyla ilgili gereklilikleri yerine getirmekte güçlük çekeceği için hastalığı ve tedavi sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. Bireylerin, diyabet gibi kronik bir hastalıkla eşlik eden depresyon belirtileri hakkında da konuşan Psikolojik Danışman Aydın, "Bedensel sorun gibi sunma, hastalık belirtilerinden ayırt edememe, ilaç yan etkisinden ayırt edememe, görmezden gelme eğilimleri gibi nedenlerde dolayı tanı ve tedavinin ertelenmesine yol açabilir" diye konuştu.



"Gecikmeden tedaviye başlanmalı"

Hem hastalığın kontrolü hem de kişinin yaşam kalitesi açısından diyabet hastalarında depresyon ortaya çıktığında gecikmeden tedavisine başlanması gerektiğini belirten Psikolojik Danışman Aydın şunları söyledi:

"Diyabetli hastalarda depresyon tedavisinde, farmakolojik tedavinin yanı sıra baş etme becerilerini arttırma, kaygı ve tedaviyi olumsuz etkileyen davranışları azaltmaya yönelik destek tedavilerin faydalı olduğu görülmüştür. Diyabet tanısı almış bireylerin psikiyatrik bozukluk eşlik etmeden tedavilerine paralel destekleyici psikolojik yardım almaları doğru olacaktır."