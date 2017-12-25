Diyabetin etkilerinden korunmak için kan şekerini kontrolünün önemi

Gökhan Yazıcıoğlu, sinsi şekilde ilerleyen diyabetin iyi kontrol edilmediğinde, özellikle kalp, böbrek, ayak ve gözler için ciddi bir tehdide dönüşebildiğine vurgu yaparak, toplumda her 10 kişiden 1’inde görülen diyabetin zararlı etkilerinden korunmak için kan şekerini kontrol altında tutmanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

Memorial Antalya Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, son yıllarda hızla yaygınlaşan yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının diyabete zemin hazırladığına dikkati çekti.

Yazıcıoğlu, diyabet hastalarının yaşam kalitesini yükselten 5 önemli adım olduğunun altını çizerek, “Diyabet genetik geçişli bir hastalıktır. Doğru yöntemler ve yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilir. Çok su içme, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve cilt yaralarında geç iyileşme gibi belirtiler, diyabete işaret edebilir. Bunların erken dönemde fark edilmesi ve gerekli önlemler alınarak yaşam tarzı değişikliklerinin yapılması önemlidir. Ancak buna rağmen diyabetin ortaya çıktığı durumlarda, yaşam kalitesinin düşmemesi için hastaların bazı kurallara uyması gerekmektedir” diye konuştu.

"İdeal kilo için sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz"

İdeal kilonun hem diyabetin önlenmesi hem de diyabet hastalarının yaşam kalitesi açısından önemli olduğuna değinen Yazızıoğlu, “Toplumda Tip 2 diyabet riski olan kişilerde belirtilerin erken dönemde saptanması ve doğru bir şekilde yönetilmesi, diyabetin önlenmesi açısından gereklidir. Tip 2 diyabet riski taşıyan kişilerin vücut ağırlıklarından yüzde 5-7 kilo kaybı sağlanması, yüzde 56 oranında hastalığın önlenmesine yardımcı olacaktır. Kilolu olan diyabet hastalarının ise üç aylık bir dönemde yüzde 7 oranında kilo vermesi iyi bir başlangıç kabul edilir. Hastaların doğru beslenme ve günlük egzersiz düzeni ile kilo kontrolü hedeflenmektedir. Sağlıklı beslenmeye önem verilmeli ve özellikle katkı maddeli gıdalardan uzak durulmalıdır. Düzenli egzersiz, günlük fiziksel aktiviteleri artırmak ve sağlıklı beslenme diyabetten korunmak için de önemli faktörlerdir" dedi.

"Düzenli kalp, kolesterol ve tansiyon kontrolü"

Diyabet hastalarında kalple ilgili sorunların görülme sıklığı, diyabeti olmayanlara göre 2-4 kat daha fazla olduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, “Özellikle kandaki şeker yüksekliğine bağlı olarak kalp damar yapısı bozulmakta ve damar sertliği nedeniyle de damar tıkanıklıkları oluşmaktadır. Şeker hastalarının, olası bir kalp hastalığı riskine karşı tansiyon ve kolesterol değerlerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri de ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü hipertansiyon ve yüksek kolesterol, özellikle diyabetliler için sık görülen kardiyak sorunların başında gelmektedir” diye konuştu.

Sigara kullanımı kalp hastalıklarında ölüm riskini 4 kat artırdığını kaydeden Yazıcıoğlu, sigarayı bırakmak diyabet hastaları için ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

"Şeker ve böbrek fonksiyonu takibi"

Diyabetin uzun dönemde böbrek sağlığını olumsuz etkileyen ve kişiyi böbrek yetmezliğine götürebilen önemli bir süreç olduğunu dile getiren Gökhan Yazıcıoğlu, “Diyaliz tedavisi gören hastaların yüzde 30-40’ında böbrek yetmezliğinin nedeni diyabete bağlı böbrek hasarıdır. Uygun ilaç tedavisi, diyet ve egzersiz programı, kan şekeri düzeyi ile kan basıncı normal sınırlarda tutularak böbrekler diyabetin olumsuz etkilerinden korunabilmektedir. Diyabet hastaları, böbrek fonksiyonlarını düzenli olarak takip ettirmeli ve kan şekeri seviyelerinin de uygun sıklıkla kontrolünü sağlamalıdır. Ayrıca kilo fazlalığı olan, az hareket eden, ailesinde diyabet bulunan gibi diyabet gelişimi riskine sahip kişilerin yılda bir kez kan şekeri ölçümü yaptırmaları, diyabetin erken tanısı ve etkin olarak tedavisi için önemlidir” dedi.

Diyabet hastalarında ayak bakımını da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yazıcıoğlu, görme kusurları oluşmadan göz taraması yapılmasının da önem taşıdığını kaydetti.