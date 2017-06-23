Doğa kampında ’kardeşlik’ vurgusu

Kampa Türkiye’nin her bölgesinden gelen gençlere ’kardeşlik’ anlatılıyor.

Türkiye’nin her yerinden gençlerin yer aldığı kamplar 1 hafta sürerken, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz programı 11 dönemden oluşuyor. Yaz kamplarının 2’si uluslararası düzeyde yapılıyor. Kamp merkezine Türkiye’nin her yerinden katılım gösteren gençlere herkesin bir ve kardeş olduğu vurgulanıyor.

"Geziden spora her türlü aktivite var"

Gençlik ve Spor Bakanlığının Antalya’nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi’nde tesis ettiği merkezde 16-22 yaş arası gençler için her türlü konfor ve etkinlik bulunuyor. 1 hafta boyunca gençlerin geziden, spora, din eğitiminden eğlenceye kadar yapacakları aktiviteler grup liderleri ve eğitmenler gözetiminde uygulanıyor. Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda 66 ağaç ev yer alırken, gençler 4’er kişilik odalarda kalıyor. Kampta gençler paintball, ip parkuru, tırmanma duvarı, mini survivor, bisiklet, okçuluk, voleybol, futbol, basketbol, mini golf, tenis, masa tenisi, matrak, satranç, mangala gibi sporlarının eğitimini alıyor. Liderler ve eğitmenler tarafından 16-22 yaşındaki gençlere spor faaliyetleri dışında, halk oyunları, el sanatları, müzik, sokak oyunları, tiyatro gösterimi de veriliyor. Haftanın 4 günü sporsal ve manevi faaliyetlerin yanı sıra, kalan 3 gün içerisinde gençlere şehir gezisi yaptırılıyor. Yapılan aktivitelerle gençlerin sosyalleşmesinin ve kardeşliğin önemi vurgulanıyor.

"Yaz dönemi kampı 11 adetten oluşuyor"

Yaz kampları döneminde toplamda 11 adet kampın gerçekleştiğini ifade eden Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı Müdürü İsmail Aya, "Bunlar birer hafta sürüyor. Bu süreç içerisinde çocuklarımız çeşitli spor aktivitelerinde yer alıyorlar. Dış çevre gezilerimiz oluyor, örneğin Tahtalı’ya teleferiğe gidiyoruz, at çiftliğine, Manavgat Beşkonak ya da Düdenbaşı mevkiinde rafting yaptırıyoruz. Akvaryum ve şehir merkezi gezisi yaptırıyoruz" dedi.

"66 adet bungalov ev, 4’er kişilik odalar yer alıyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığının sitesinden başvuru yapan 16-22 yaşındaki gençlerin başvuruları alındıktan sonra çeşitli kriterlerden geçerek geldiklerini söyleyen İsmail Aya, "16-22 yaş aralığında tüm gençler buraya katılabilir. Kamp alanında bilgi vermek gerekirse 66 adet bungalov ev, 4’er kişilik odalar yer alıyor. Kamp merkezimiz aynı anda 220 kampçımıza hitap edebilmekte" diye konuştu.

"Her türlü aktivite veriliyor"

Kampa gelen gençleri sporsal ve manevi faaliyetlerden oluşan etkinliklerin beklediğini dile getiren Kamp Müdürü Aya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelen gençlerimizi ilk geldikleri gün kayıtlarını yapıp odalarına yerleştiriyoruz. Bunun akabinde voleybol, basketbol, paintball, okçuluk, bisiklet, mini golf sahamız, sentetik çim sahamız var. Bunun dışında maneviyat gelişimleri alıyorlar. 1 haftalık süreçlerini böyle tamamlıyorlar çevre gezileriyle beraber."

Türkiye’nin her tarafından farklı dönemlerde farklı gençlerin kampa geldiğini söyleyen Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı Müdürü İsmail Aya, 2. dönemi gerçekleştirdiklerini ve Van, Şanlıurfa, Hakkari ve benzeri illerden öğrencilerin geldiğini sözlerine ekledi.

"Bize burada kardeşliği anlattılar"

Kırıkkale’den kampa katıldığını ifade eden 16 yaşındaki Murat Usta, 6 gündür kampta olduğunu ve her gün çeşitli aktivitelere katıldığını söyledi. Usta, "Keyifli zaman geçiriyoruz. Belirli gruplara ayrıldık ve her grubun kendine göre lideri var. Buraya doğudan batıdan arkadaşlarımız katıldı. Bize burada kardeşliği anlattılar. Bizim birbirimizden farklı olmadığımızı, hepimizin eşit olduğundan bahsedildi. Çok güzel arkadaşlar edindik ve zaman geçirdik" dedi.

"Geçen senelerde gelen arkadaşlarımız tavsiye etti"

Kampta birçok spor faaliyeti olduğunu belirten Usta, doğa kampına katılmayı önceki senelerde gelen arkadaşlarının tavsiye ettiğini söyledi. Murat Usta, "Geçen sene giden arkadaşlarımız ’çok güzel ortamlar var’ dediler. ’Sizin de gitmenizi tavsiye ederiz’ dediler. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığının sitesinden başvuru yaptık. Sonra sonuçlar belli oldu ve buraya geldik" şeklinde konuştu.

"Biz burada Kürt, Türk, Laz, Çerkez hepimizin bir kardeş olduğunu öğrendik"

Ankara’dan kampa katıldığını söyleyen 17 yaşındaki Egemen Ersoy, herkesin kampa gelmesi tavsiyesinde bulunarak, "Biz burada Kürt, Türk, Laz, Çerkez hepimizin bir kardeş olduğunu öğrendik. Tişörtlerimizin arkasında da hep yazar ‘Bir kardeşlik iklimi’ diye bir sloganımız var. Biz bu sloganla buraya geldik. Hepimizin kardeş olduğunu hiç birimizin birbirimizden farklı olmadığını gördük. Burada birçok aktiviteyle karşı karşıyayız. Bunların hepsini bir anda bir yerde bulmak gerçekten çok zor. Ben başkentte yaşıyorum hepsini bir arada bulamıyorum" dedi.

"Burada gerçek bir dostluk gördüm"

Kampın kendisine gerçek dostluklar kattığını ifade eden Egemen Ersoy, "Ben burada 6’ncı günümdeyim ve gerçek bir dostluk gördüm. Biz odalarda 4 kişi kalıyoruz ve 4’ümüz de birbirimizden farklı kültür, farklı yerlerden geldik. Hepimiz biriz kardeşiz, onun dışında çok güzel vakit geçiriyoruz. Tatilimizi dolu dolu geçiriyoruz" ifadelerini kaydetti.