Diğer
Kategoriler
20 Mayıs 2018 11:14

Doğa katliamına dikenli tel önlemi

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Kır mevkiine dökülen çöplerle başa çıkamayan belediye, çareyi alanı dikenli telle çevirmekte buldu.

Doğa katliamına dikenli tel önlemi

20 Mayıs 2018 11:14

Dökülen çöpler nedeniyle adeta çöplüğe dönüşen ve kokudan insanların yaklaşamadığı bölge Manavgat Belediyesi tarafından temizlenerek üzeri toprakla kapatıldı. Bazı turistik tesis ve inşaat firmalarının bölgeye çöp dökmeye devam etmesi üzerine çöp dökülen alanın giriş ve çıkışı belediye tarafından dikenli telle çevrildi.


Bölgede çöp dökerek çevreyi kirleten kimliği belirsiz kişiler, çöp dökülen alanın dikenli telle çevrilmesi üzerine getirdikleri çöpleri bu kez Kır mevkiinde Naras ırmağı ve Oymapınar yolu yakınlarındaki makilik alanlara dökmeye başladılar. Makilik alanlar içerisinde çoğunluğu pet şişe ve eski koltuklardan oluşan yeni çöplükler oluşmaya başladı. Bu bölgenin sadece yöre halkı tarafından değil, safari ve diğer aktivitelere katılan turistlerin kullandığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerden bölgeye çöp dökülmemesi için gerekli önlemi almalarını, çöp dökerek doğa katliamı yapanların belirlenerek en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç