Doğa katliamına dikenli tel önlemi

Dökülen çöpler nedeniyle adeta çöplüğe dönüşen ve kokudan insanların yaklaşamadığı bölge Manavgat Belediyesi tarafından temizlenerek üzeri toprakla kapatıldı. Bazı turistik tesis ve inşaat firmalarının bölgeye çöp dökmeye devam etmesi üzerine çöp dökülen alanın giriş ve çıkışı belediye tarafından dikenli telle çevrildi.

Bölgede çöp dökerek çevreyi kirleten kimliği belirsiz kişiler, çöp dökülen alanın dikenli telle çevrilmesi üzerine getirdikleri çöpleri bu kez Kır mevkiinde Naras ırmağı ve Oymapınar yolu yakınlarındaki makilik alanlara dökmeye başladılar. Makilik alanlar içerisinde çoğunluğu pet şişe ve eski koltuklardan oluşan yeni çöplükler oluşmaya başladı. Bu bölgenin sadece yöre halkı tarafından değil, safari ve diğer aktivitelere katılan turistlerin kullandığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerden bölgeye çöp dökülmemesi için gerekli önlemi almalarını, çöp dökerek doğa katliamı yapanların belirlenerek en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediler.