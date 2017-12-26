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26 Aralık 2017 11:39

Doğaltaş ihracatçıları Fas’ta

Batı Akdeniz Doğaltaş Kümesi, Kanada ve ABD’nin ardından Fas’ta pazarlama çalışması gerçekleştirdi.

Doğaltaş ihracatçıları Fas’ta

26 Aralık 2017 11:39


Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı’nın da yer aldığı yurt dışı pazarlama faaliyetine, proje katılımcısı olan 8 firmadan 10 ihracatçı katıldı. Batı Akdeniz’den gerçekleşen doğaltaş ihracatını daha da artırmak için düzenlenen çalışma çerçevesinde, bölge ihracatı adına olumlu görüşmeler gerçekleştirildi.


Fas’ta gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyeti kapsamında katılımcı firmaları Faslı ithalatçılarla bir araya getiren B2B programı, Rabat Ticaret Müşaviri Önder Duman’ın açılış konuşması ile başladı. Fas’ın dış ticaret ve ithalat verilerini paylaşan Duman, bölgenin dinamikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Batı Akdenizli firmalar, Faslı firmalara ürünlerini, üretim alanlarını, daha önce yer aldıkları uluslararası büyük inşaat yatırımlarını detaylı bir şekilde anlatma imkanı buldu. Yurt dışı pazarlama programı daha sonra firma ve tesis ziyaretleri ile devam etti.


Türkiye, 2016 yılında 126,5 milyon dolarlık doğaltaş ithal eden Fas’a bu alanda en fazla ihracat yapan 4’üncü ülke olma özelliğini taşıdı. Bu faaliyetle birlikte rakamın daha da artması bekleniyor.




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