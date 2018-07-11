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11 Temmuz 2018 18:44

Doğan Hakyemez, kalp krizi geçirdi

Türk basketbolunun önemli isimlerinden 68 yaşındaki Doğan Hakyemez, geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma alındı.

Doğan Hakyemez, kalp krizi geçirdi

11 Temmuz 2018 18:44


Doğan Hakyemez, dün sabah saatlerinde Antalya’daki evinde kalbindeki ağrı sonucu hastaneye kaldırıldı. Hakyemez’e burada yapılan kontrollerinde 4 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi ve anjiyo yapılmasına karar verildi. Anjiyo sırasında kalbi duran Hakyemez, by-pass ameliyatına alındı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Hakyemez, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.


Öte yandan sunucu ve spiker İsmail Şenol, Doğan Hakyemez için sosyal medya hesabı üzerinden kan bağışı çağrısında bulundu. Şenol paylaşımında, "Antalya’da yaşayanların dikkatine, Doğan Hakyemez ağabeyibimiz için 0 RH+ kan ihtiyacı var. İlaç kullanmayan bir kişi olması gerekiyor. Antalya Akdeniz Sağlık Vakfı (ASV) Yaşam Hastanesi’ne Doğan ağabeyimiz adına kan verebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.



Doğan Hakyemez Kimdir?


1950 doğumlu olan Doğan Hakyemez, basketbol kariyeri boyunca; Efes Pilsen (Anadolu Efes), Galatasaray ve Eczacıbaşı takımlarında şampiyonluk yaşadı. 1971’de İzmir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazanan takımda yer aldı. 2001’de Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan Türk milli basketbol takımının menajerlik görevinde bulundu. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyespor’da Genel Direktör’lük görevini üstlendi. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi’ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı.




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