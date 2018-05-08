Doğaseverler Acısu’ya yürüdü

Kepez Belediyesi’nin 7’den 70’e Doğa Yürüyüşleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 7’den 70’e herkesi doğa ile buluşturan etkinlik, Mayıs ayında Beldibi Acısu mevkiine gerçekleştirildi. Farklı yaş ve meslek gruplarındaki doğaseverlerin katıldığı etkinlikte 12 kilometrelik parkur yüründü. Kepez Belediyesi’nin doğaseverler için düzenlediği etkinliğin bu ayki konukları Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri oldu.

Üniversiteli gençler doğayla kucaklaştı

Üniversiteli gençler, Beldibi’nin cennet köşelerinden Acısu da yemyeşil çam ağaçları arasında doğa ile baş başa bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar. Kepez Belediyesi’nin her ay iki farklı noktaya gerçekleştirdiği 7’den 70’e Doğa Yürüyüşleri ile yetişkinler spor yaparken, çocuklarda doğayı keşfetmenin heyecanını yaşıyorlar. Kepez Belediyesi’nin doğa yürüyüşlerine katılmak isteyenler, Belediye’nin Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bizzat başvuruda bulunmaları gerekiyor.