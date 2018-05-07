Doğaseverler Döşemealtı’ndaki şenlikte buluştu

Doğaseverlerin çadırlar kurarak oluşturduğu kamp alanında kaya tırmanışı, arama kurtarma tatbikatı, şiir ve müzik dinletisi, konserler ile dağcılık ve doğa sporları sempozyumları düzenlendi. Döşemealtı Gençlik Meclisi üyeleri de Doğa Şenliklerinde geniş katılımla yerlerini aldı.

Dağcılık sempozyumu düzenlendi

Döşemealtı Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle start alan şenliklerin ilk gününde dağcılık konulu sempozyum düzenlendi. Şiir ve müzik dinletisinin yapıldığı şenliğin ikinci gününde ise eğitim verilen katılımcılar kaya tırmanışı yaptı. Tırmanış parkurunda yerlerini alan katılımcılar eğlenceli ve adrenalin yüklü vakit geçirdiler.

Tatbikatın ardından fidan diktiler

İkinci günün öğleden sonraki diliminde ise arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Mizansen gereği helikopter kazası sonucu kayalıklarda yaralı olarak mahsur kalan 4 kişi Arama Kurtarma ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Gerçeğini aratmayan kurtarma operasyonun ardından kamp alanına fidanlar dikildi.

Doğa yürüyüşü yaptılar

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğretim görevlisi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül ve Doç. Dr. Faik Ardahan dağcılık ve doğa sporları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Profesyonel dağcı Ömer Faruk Gülşen, yaptığı doğa gezileri ve dağ tırmanışı etkinlikleri sırasında çektiği doğa fotoğraflarından oluşan slayt gösterisini doğaseverlerle paylaştı.

Konserle eğlenceli dakikalar

Çeşitli yerel sanatçıların da sahne aldığı şenliklerde son olarak Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün konser verdi.