DÖGEM, UGP Bölge toplantısına ev sahipliği yaptı

23-25 Şubat tarihlerinde Döşemealtı’nda yapılan Bölge toplantısının ilk gününde Ulusal Gençlik Parlamentosu ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, DÖGEM genç vekilleriyle ’Teknoloji ve Gençlik’ konuları konuşuldu. Program kapsamında Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu tarafından sergilenen Vatan Kurtaran Şaban isimli tiyatro oyununu izleyen UGP üyeleri ikinci gün ise ’Gençlik Çalışmalarına Genel Bakış’ adlı panel düzenlendi. Döşemealtı Genç Vekilleriyle birlikte Atölye çalışmaları yapan UGP üyeleri daha sonra düzenledikleri geziyle ilçenin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi aldılar.

UGP’ye ev sahipliği yaptı

DÖGEM üyelerinin Meclis toplantısını izleyen Ulusal Gençlik Parlamentosu üyeleri, Toplantının son gününde kendileri için düzenlenen veda yemeğine katıldı. Uygulama otelinde verilen yemeğe Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Yanar, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel katıldı.

Genç: “Gençlere yatırım yapıyoruz”

Belediye Başkanı Turgay Genç, gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, “İlçemizde bu yıl üçüncü dönemini yaşayan Döşemealtı Gençlik Meclisi bize çok büyük kazanımlar sağladı. İlçe gençlerinin kentlilik bilinci kazandığı yerel siyasette aktif rol üstlendiği bu proje bizim gurur kaynağımız. Gelecek siz gençler sayesinde çok daha yaşanabilir olacak. Ayrıca Ulusal Gençlik Parlamentosuna da Akdeniz Bölge Toplantısını ilçemizde yaptıkları için çok teşekkür ederim” dedi.