Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 12:54

DÖGEM, UGP Bölge toplantısına ev sahipliği yaptı

Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) Ulusal Gençlik Parlamentosu Akdeniz Bölge Toplantısına ev sahipliği yaptı.

DÖGEM, UGP Bölge toplantısına ev sahipliği yaptı

26 Şubat 2018 12:54


23-25 Şubat tarihlerinde Döşemealtı’nda yapılan Bölge toplantısının ilk gününde Ulusal Gençlik Parlamentosu ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılırken, DÖGEM genç vekilleriyle ’Teknoloji ve Gençlik’ konuları konuşuldu. Program kapsamında Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu tarafından sergilenen Vatan Kurtaran Şaban isimli tiyatro oyununu izleyen UGP üyeleri ikinci gün ise ’Gençlik Çalışmalarına Genel Bakış’ adlı panel düzenlendi. Döşemealtı Genç Vekilleriyle birlikte Atölye çalışmaları yapan UGP üyeleri daha sonra düzenledikleri geziyle ilçenin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi aldılar.



UGP’ye ev sahipliği yaptı


DÖGEM üyelerinin Meclis toplantısını izleyen Ulusal Gençlik Parlamentosu üyeleri, Toplantının son gününde kendileri için düzenlenen veda yemeğine katıldı. Uygulama otelinde verilen yemeğe Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Yanar, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cihan Sidel katıldı.



Genç: “Gençlere yatırım yapıyoruz”


Belediye Başkanı Turgay Genç, gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, “İlçemizde bu yıl üçüncü dönemini yaşayan Döşemealtı Gençlik Meclisi bize çok büyük kazanımlar sağladı. İlçe gençlerinin kentlilik bilinci kazandığı yerel siyasette aktif rol üstlendiği bu proje bizim gurur kaynağımız. Gelecek siz gençler sayesinde çok daha yaşanabilir olacak. Ayrıca Ulusal Gençlik Parlamentosuna da Akdeniz Bölge Toplantısını ilçemizde yaptıkları için çok teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç