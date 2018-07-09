DÖGEM üyeleri Almanya’da

DÖGEM üyeleri, DÖGEM bünyesinde Avrupa Birliği projelerine katılma fırsatı buluyor. DÖGEM, Almanya’nın Jena kentine 2-6 Temmuz 2018 tarihlerinde çalışma ziyaretinde bulundu. Üyeler, Almanya Jena Belediyesi Polaris Gençlik Merkezi ve Gençlik Meclisi ile görüşmeler yaptı. DÖGEM - Döşemealtı Gençlik Meclisi heyetinde Senanur Şengül Durak, Metin Altun ve Danışman Murat Dinç yer aldı.

Gençlik merkezlerini ziyaret

DÖGEM heyeti önce Jena Belediyesi Gençlik Dairesi Başkanı Marco Grundtner ile görüştü. Heyet, ziyaret anısına Grundtner’e Döşemealtı Halısı takdim etti. DÖGEM Heyeti, Jena kentinde bulunan Gençlik Merkezleri ve Gençlik Meclislerini ayrıca Türkiye kökenli kuruluşları, Alman Siyasi partilerinin Gençlik Kolları ile görüşmeler ve toplantılar yaptı. Heyet, ülkemizi, Antalya’yı ve Döşemealtı’nı tanıtma fırsatı buldu. Heyet, ayrıca Leipzig ve Weimar şehirlerinde inceleme yaptı.

Sınavla belirlendiler

Döşemealtı Belediyesi, Döşemealtı tarihinde bir ilki yaparak Erasmus+ programı Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında ilk 3 gönüllü genci Romanya’ya gönderdi. Döşemealtı Belediyesi’nin kabul edilen projesi kapsamında toplamda 14 genç Romanya ve İtalya’ya gönderilecek. Genç vekiller arasından yazılı, sözlü ve İngilizce sınavla belirlenen Gönüllü Gençler, hem DÖGEM bünyesinde proje eğitimi aldılar hem de sonrasında Türkiye Ulusal Ajansının Gaziantep ve Eskişehir’deki eğitimlerine katılarak Avrupa Gönüllü Hizmeti hakkında detaylı bilgi sahip oldular.

Avrupa gönüllü hizmeti

Proje kapsamında Reyhan Çetin, Nimet Dilara Yılmaz ve Buse Yılmaz Romanya’ya gittiler. İlk kez hem yurtdışına çıkan hem de Erasmus+ Projesine Gönüllü olarak giden Gençler Romanya Arad kentinde “Asociatia Clubul Sportiv Experienta Multisport” derneğinin evsahipliğinde 1 aylık süre içinde gönüllü hizmeti yapacaklar.