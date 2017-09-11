DÖGEM üyeleri Çanakkale’de

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi ruhuna uygun olarak hazırlanan Gençlik Meclisi projesinde yer alan Genç vekiller Çanakkale Şehitlerine Saygı ve Kültür gezisine gönderdi. 40 Genç vekile Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Yanar ve DÖGEM proje koordinatörü Murat Dinç eşlik etti.

Önce Bursa’da Ulu Camii ziyaret edildi

3 Gün süren gezi kapsamında Genç vekiller ilk olarak Bursa’ya giderek tarihi Ulu Cami’ni ziyaret etti. Burada dua eden Genç vekiller daha sonra Çanakkale’ye hareket etti. Çanakkale’de ilk durak Türkiye’nin en büyük belde belediyesi Kepez oldu. DÖGEM üyeleri Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Mutan, gençlere ilçesini tanıtarak yaptıkları projeleri anlattı. DÖGEM üyeleri de Döşemealtı ilçesi ve DÖGEM projesi hakkında bilgiler verdikleri Mutan’a Belediye Başkanı Turgay Genç’in gönderdiği plaketi takdim etti.

Döşemealtı Gençlik Meclisi’nin Çanakkale’de ikinci durağı ise Çanakkale Belediyesi oldu. Gençler kendilerini meclis salonunda ağırlayan Başkan Yardımcısı Ali Sürücü’ye Döşemealtı ilçesini tanıtarak proje ve gezileri hakkında bilgiler verdi. Çanakkale’nin kültürel ve tarihi yapısını gençlere anlatan Başkan Yardımcısı Sürücü, vekillere çeşitli hediyeler verdi. Gençlik Meclisi üyeleri de yine Turgay Genç tarafından gönderilen plaketi Ali Sürücü’ye verdi.

57nci Alay Şehitliğinde dua ettiler

Döşemealtı Gençlik Meclisi üyeleri yerel yönetim ziyaretlerini tamamlamasının ardından tarihin en kanlı savaşlarının yaşandığı ve kahramanlık destanlarının yazıldığı Gelibolu yarımadasına Çanakkale Şehitlerine Saygı ve Kültür gezisine başladı. Burada 57’nci Alay Şehitliğiyle başlayan gezi atalarının kanlarıyla kazanılan topraklarda yapılan saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sürdü. Gençler ecdadlarının düşman askerleriyle göğüs göğüse savaştığı siperleri gezip Çanakkale Şehitlik abidesinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendileri için hazırlanan Çanakkale destanını anlatan tiyatro gösterisini izleyen DÖGEM üyeleri şehitler için dua okuyup manevi huzurlarında saygılarını sundu.